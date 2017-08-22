В Караганде риэлторы сдавали несуществующие квартиры

Риэлторская компания в Караганде сдавала несуществующие квартиры, передает телеканал КТК.



Пострадавшие от этого обмана сказали, что фирма находится в центре города, недалеко от вокзала. И недовольных её услугами очень много. В социальных сетях пользователи призывают не обращаться в этот офис. Попытки разобраться или вернуть деньги заканчиваются скандалами.

Риелторы берут с потенциальных квартиросъемщиков по 8 тыс тенге для дальнейшего осмотра квартир. Однако, как правило, вечером на встречу никто не приходил.

«Взяли номера, заключили договор, заплатили их комиссию. Согласовали на вечер посмотреть квартиру, а вечером никого не оказалось и так далее. Нас протянули некоторое время. Потом номер был отключен и до сих пор, по-моему, он отключен», — сообщил Бауржан Камзаев.

Клиенты написали заявление в полицию. Но в фирме показывают на договор, расторгнуть его они могут в одностороннем порядке. Кроме того, компания обязывается только подбирать варианты, и за конечный результат не отвечает.

Вычислить недобросовестных маклеров очень сложно, юристы советуют не ориентироваться на заниженные цены и проверять договоры с хозяевами сдаваемых квартир. Сомнения должны вызвать и слишком удобные условия договора для риэлторов. Но лучше всего договариваться напрямую с арендодателями, без посредников.