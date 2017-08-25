В Караганде расписали стену хрущевки

Стену хрущевки в Пришахтинске расписали по заказу экс-мажилисмена, передает МИА «Казинформ».

Экс-депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев 2 августа на своей странице рассказал, что уже несколько месяцев вынашивал мысль по оформлению 50-летней хрущевки.

«Вел разговор с двумя незнакомыми художниками, но видимо особой охоты до работы у них нет. Вот и решил через соцсети объявить конкурс на яркий рисунок (граффити, либо что-то вроде этого), на хрущевской пятиэтажке. Водопад переходящий в реку и по берегам цветы и деревья. Рисунок от окон второго этажа вниз. Начинается позади дома, проходит через боковину и заканчивается у входа в подъезд. Вместе с идеями прошу указывать цену. Лучший рисунок будет изображен на доме», — писал тогда экс-депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев.

Идея быстро нашла сторонников, и уже спустя 20 дней Тиникеев выложил снимок на фоне незаконченного граффити с мамой.