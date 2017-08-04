В Караганде прошло профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов с 1 по 2 августа в Караганде проводилось профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в рамках кампании «Неделя безопасности дорожного движения», передает пресс-служба МПС УВД Караганды.

В Караганде за два дня мотоциклисты 22 раза нарушили ПДД.

В каждом территориальном отделе полиции создали группы разбора из числа сотрудников ювенальной полиции для работы с водителями мототранспорта, не достигших совершеннолетия.

За два дня мотоциклисты 22 раза нарушили правила дорожного движения, из них: у 5 водителей не было государственных регистрационных номерных знаков, 1 – с подложным государственным номером. Еще один мотоциклист был в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительского удостоверения, на которого было возбуждено уголовное дело по ст. 346 ч.1 Уголовного кодекса РК.

За период проведения отработок на штрафную стоянку выдворено 6 единиц мототранспорта.

«Мы призываем всех водителей и гостей нашего города, управляющих мототранспортом, не нарушать правила дорожного движения, не допускать аварийных ситуаций и управления в нетрезвом состоянии, и в ночное время суток не нарушать сон наших горожан скоростными погонями», — говорится в сообщении.