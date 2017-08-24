В Караганде прошла пресс-конференция об открытии «Школы успешных родителей»

«Школа успешных родителей» в Караганде создана для подготовки и сопровождения приёмных семей, передает novoetv.kz.

Начиная с 2010 года в Казахстане возросло количество приемных детей. Для того, чтобы взять ребенка из детского дома, достаточно собрать перечень документов, которые прописаны в законодательстве РК. Но многие приемные родители не понимают всей ответственности.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что многие родители не подготовлены взять ребенка из детского дома. Этот ребенок, конечно, совсем чужой для этой семьи. Люди хотят усыновить ребенка, но они не понимают, что они еще не подготовлены. Эта неподготовленность приводит к тому, что детей возвращают обратно в детские дома «, — сказала Исахова Айгуль, заведующая сектором опеки и попечительства ГУ «Отдел образования города Караганды».

В 2012 году Карагандинская область лидировала по вторичному сиротству — детей возвращали обратно в детские дома.

Посмотрев статистику, у создателей возникла идея сделать школу для тех, кто хочет стать приемными родителями. Эта идея не новая — в нашей области были подобные школы, но они создавались для тех, кто уже взял ребенка. Ему оказывали помощь и поддержку, если приемные родители этого хотели.

Руководитель проекта «Школы приемных родителей» Савицкая Татьяна сказала, что психологическая служба общественного фонда «Озарение» начала работать с отделом образования с 2009 года. Тогда особая работа проводилась с сектором опеки и попечительства — они начали давать рекомендации для будущих приемных родителей.

Перед тем, как создавать «Школу успешных родителей», проводилось исследование — для чего нужно открывать эти школы и нужны ли они вообще. По итогом исследования выяснилось, что лишь 16% из опрошенных действительно были готовы взять ребенка из детского дома и не подстроить его под себя, а принять его вместе с его прошлым, а 84% был не готов к такому специфическому родительству.

Практически все потенциальные приемные родители считают, что если он возьмут ребенка из детского дома, он сразу станет таким, каким они хотят его видеть. Такой добрый поступок очень часто приводит к повторному сиротству — приемные родители не прислушиваются к таким ребятам и не способны принять их прошлое.

Первоначально проект назывался «Школа приемных родителей», но из-за страха и стеснения тех людей, которые хотят взять ребенка себе в семью, решили изменить название на «Школу успешных родителей». Для жителей Караганды консультация с профессиональными психологами, юристами и педагогами бесплатная.

Скоро в программе «Три Товарища» в рамках социального четверга в прямом эфире руководитель этого проекта — Савицкая Татьяна — подробнее расскажет об инициативе.

Школа приемных родителей находится по адресу: город Караганда, улица Алиханова, 5, кабинет 428. Телефоны для справок: 8 (7212) 41 31 34; 8 708 436 36 96.