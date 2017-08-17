В Караганде пройдёт Международный айтыс

В воскресенье, 20 августа, во Дворце культуры горняков состоится Международный айтыс, посвящённый 350-летию великого бия казахского народа Казыбека Келдибекулы.

На сцену выйдут 16 айтыскеров. Среди них — наши известные акыны Айбек Калиев, Аманжол Әлтай, Сара Токтамысова, Дидар Камиев, Мейрбек Султанхан, а также айтыскеры из Китая, Кыргызстана и Монголии.

Торжественная встреча поэтов-айтыскеров начнётся в 10.00 перед ДК горняков. Начало айтыса в 11.00, билеты можно приобрести в кассе ДКГ.

Прямую трансляцию айтыса также можно будет посмотреть на светодиодном экране перед Дворцом культуры горняков.