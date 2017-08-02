В Караганде пройдут автосоревнования «Джимхана»

В Караганде 6 августа состоится кубок по автодисциплине «Джимхана».

Соревнования состоятся на парковке возле авторынка «Отау» (переулок Стартовый, 61/1 — район старого аэропорта, вдоль дороги на Юго-Восток).

По словам организаторов, цель этих соревнований — популяризация автомобильного спорта, совершенствование навыков управления автомобилем, его безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях и привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта.

К участию в Кубке допускаются водители, имеющие действующий сертификат водителя категории «L», «D» или «Е», выданный ФАМС РК, а также действующую медицинскую справку о допуске к соревнованиям по автомобильному спорту, водительское удостоверение соответствующей категории.

Самовольный въезд на трассу запрещается. Но один автомобиль могут использовать несколько человек. Допускаются к участию легковые автомобили, специально подготовленные, а также имеющие задний, передний и полный тип привода. Стартовый взнос — 5 000 тенге.

Джимхана — вид автоспорта, в котором участники соревнуются в самом быстром маневрировании среди искусственных препятствий. Гонщикам необходимо пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью. Этот вид автоспорта зародился в Японии, затем получил свое развитие в США и Великобритании.