В Караганде пройдет юбилейный фестиваль «VeloCity»

Уже в эти выходные по улицам нашего города проедут участники велосипедного фестиваля «Караганда-VeloCity», передает novoetv.kz.

Что будет нового в этом году и как проходили велосипедные фестивали в прошлом, рассказал один из организаторов — Виталий Шуптар.

Главная цель «Караганда-VeloCity» — показать, что велосипед может стать частью образа жизни и транспортной инфраструктуры города.

Первый фестиваль прошел в 2008 году. Началось все с того, что в конце 2007 — начале 2008 годов Виталий с товарищами организовывал различные велосипедные мероприятия: велоориентирование, велокроссы, иногда просто велопрогулки по Караганде. И как раз в этот год им поступило предложение от Карагандинского экомузея организовать велосипедное мероприятие, посвященное охране окружающей среды. До прошлого года мероприятие проходило в июне, а в прошлом году из-за желтого уровня опасности его пришлось перенести на август.

С каждым годом конкурсы, которые проводят организаторы, становятся интереснее. Например, в первые годы проведения фестиваля для участников устраивали гонку вокруг паркового озера.

Тогда это возможно было сделать, потому что количество велосипедистов было около 30, а в прошлом году их стало уже более 200! Поэтому организаторы проводят спортивные конкурсы, которые иногда связаны с символом мероприятия: кто больше раз поднимет тяжелый велосипед за определенное время.

По словам Виталия, в 2008 году организовывать велосипедный фестиваль было проще: сейчас много сложностей в административных моментах и организации массовых мероприятий.

Виталию как организатору больше всего понравился велосипедной фестиваль «Караганда-VeloCity» в 2013 году:

«Просто помню ощущения по итогу: когда все заканчивалось, у меня впервые создалось ощущение, что праздник стал городским. То есть, он прошел не как мероприятие для узкого круга велосипедистов, а уже стал общим событием».

Программа мероприятия

В 12:30 начнется регистрация для детского конкурса возле южной стороны «Акжолтая» (возле спортивного магазина). Возраст участников в прошлом году был от 5 до 7 лет. Детей ожидают даже велосипедные мини-гонки! А для тех, у кого нет двухколесного средства передвижения, тоже будут конкурсы! К примеру, нарисовать велосипед!

Само мероприятие начнется в 13:00 и будет длиться около 1 часа 30 минут.

В 14:15 велосипедисты начнут собираться в колону для веломарша, а на 14:30 назначен старт. Расстояние, которое проедут участники, 13 км. Заезд будет длиться 30-45 минут.

В 15:00 на территории зоны отдыха «Tropicana»начнется развлекательная программа, которая продлится до 19:00. Для участников веломарша нужно будет заплатить 200 тг, а тем, кто приедет сразу туда — 800 тг.

Для участия в велосипедном фестивале «Караганда-VeloCity» нужно зарегистрироваться! Регистрация заканчивается завтра в 18:00.

Как пройти регистрацию, смотрите на официальном сайте мероприятия.

Участвовать в розыгрыше главного приза — велосипеда — могут только зарегистрированные участники.

Если вы не умеете управлять этим двухколесным средством передвижения, то на фестивале найдутся люди, которые вас этому научат, считает Виталий.

Каждый год на этом велосипедном событии года заводятся новые знакомства, и люди здесь даже находят любовь… Или может вы найдете того, кто захочет проехать вокруг света на велосипеде, как Виталий. В любом случае, фестиваль «Караганда-VeloCity» не оставит вас равнодушным!

Группа фестиваля «Караганда-VeloCity» Вконтакте.