В начале сентября в Караганде пройдет Официальный Кубок Казахстана по Армлифтингу WAA и Военному жиму лежа IMBPA.
Участие могут принять все, кто хочет по состязаться в жиме лежа или в становой тяге.
На Официальный кубок уже подали более 50-ти заявок!
Для участия нужно подать электронную заявку до 5 сентября на официальном сайте.
Организаторы сказали, что присвоение официальных званий до МСМК включительно -гарантированны!
За первое место спортсменов наградят кубками, эксклюзивными медалями и дипломами.
Соревнования пройдут 10 сентября в фитнесс — клубе Pro Fit по адресу Кривогуза 30 в 10 00. Взвешивание 8-9 сентября с 10 00 до 18 00. Телефон для справок: 87021177703