В Караганде пройдет Официальный Кубок Казахстана по Армлифтингу WAA

В начале сентября в Караганде пройдет Официальный Кубок Казахстана по Армлифтингу WAA и Военному жиму лежа IMBPA.

Участие могут принять все, кто хочет по состязаться в жиме лежа или в становой тяге.

На Официальный кубок уже подали более 50-ти заявок!

Для участия нужно подать электронную заявку до 5 сентября на официальном сайте.

Организаторы сказали, что присвоение официальных званий до МСМК включительно -гарантированны!

За первое место спортсменов наградят кубками, эксклюзивными медалями и дипломами.

Соревнования пройдут 10 сентября в фитнесс — клубе Pro Fit по адресу Кривогуза 30 в 10 00. Взвешивание 8-9 сентября с 10 00 до 18 00. Телефон для справок: 87021177703