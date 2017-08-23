В Караганде пройдет фестиваль «Жастар әлемі»

В Центральном парке Караганды 30 августа состоится фестиваль «Жастар әлемі».

На набережной Центрального парка состоится IV областной фестиваль «Жастар әлемі», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан и памяти Виктора Цоя.

На фестивале «Жастар әлемі» выступят уличные танцоры. Эта часть праздника называется «Dancing city», она стартует в 14.30.

Вторая часть – рок-концерт «Террикон». Музыканты исполнят авторские и кавер-версии известных песен и песен Виктора Цоя. Начало в 16.00.

Гость фестиваля — группа «Hadn’t tea» из Алматы, ведущий — Александр Галаев.

Организатор — Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области.