В Караганде продолжается ремонт казахского драматического театра

На 40 процентов строительные работы в казахском драматическом театре им. С. Сейфуллина в Караганде завершены, передает kartv.kz.

Начиная с с середины мая, вся фасадная часть казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина закрыта на ремонт. Пока подрядчики кладут гранитную плитку, актеры готовятся к открытию 86 театрального сезона

По расчетам строителей новой партии гранитной плитки хватит, чтобы закрыть 300 квадратных метров лестничных ступенек. Ремонтные работы ежедневно контролирует директор театра.

Обновленный фасад планируют закончить к 1 октябрю.

«С 22 мая мы начали работу. Сметная стоимость 100 миллионов. Примерно на 40 процентов работы сделаны. Сейчас ведутся работы по замене гранитных ступеней, площадок и парапетных стен»,- сказал Жагупар Ибраев, прораб.

На обновление театра из бюджета было выделено больше 100 миллионов тенге.