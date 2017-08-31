В Караганде поздравили медалистов Сурдлимпийских игр

Аким Карагандинской области поздравил спортсменов, которые приняли участие в XXIII Сурдлимпийских играх.

Десять спортсменов из Карагандинской области приняли участие в соревнованиях, которые проходили в городе Самсун (Турция).

В XXIII Сурдлимпийских играх в Самсуне приняли участие представители 97 стран. В сборную Казахстана вошли 78 спортсменов, которые соревновались в 9 видах спорта — дзюдо, плавание, лёгкая атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба, настольный теннис, карате, таэквондо, спортивное ориентирование.

В составе сборной Казахстана они отстаивали честь страны в соревнованиях по пяти видам спорта: плавание, таэквондо, карате, лёгкая атлетика и спортивное ориентирование. Домой карагандинцы вернулись с медалями.

Елена Салмина завоевала бронзовую медаль по карате, соревнуясь в личной схватке (кумите).

Валентина Антоненко также стала бронзовым призёром в таэквондо, в весовой категории +67 кг.

Аян Абдраш, мастер спорта международного класса по таэквондо (весовая категория 58 кг), выиграл первый бой у россиянина, в финале встретился с украинцем, и в итоге завоевал золотую медаль Сурдлимпийских игр.

Спортсмены с ограниченными возможностями являются гордостью нашего общества. Статус паралимпийского и сурдлимпийского движения стоит на одном уровне с олимпийским во всём мире. Приятно осознавать, что из семи завоёванных медалей Казахстанской сборной на XXIII Сурдлимпийских играх, три медали внесли в общую копилку спортсмены Карагандинской области. А первую и единственную золотую медаль для Казахстана завоевал наш спортсмен Аян Абдраш. Высокий спортивный результат — это результат большого труда каждого члена сборной республики и кропотливой работы тренерского состава»,- сказал Ерлан Кошанов.

Глава региона пожелал спортсменам красивых и зрелищных побед и вручил им денежные сертификаты.

Сурдлимпийские игры — это спортивные соревнования людей с нарушениями слуха (до 2001 года — Всемирные игры глухих, также ранее — Международные игры глухих). Для участия в Сурдлимпийских играх спортсмен должен иметь потерю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. Использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов во время соревнований не разрешается. Звуковые сигналы не используются, вместо них применяются визуальные.