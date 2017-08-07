В Караганде появилась первая IT-школа

Первый и единственный в области специализированный лицей информационных технологий объявляет набор учеников 7-8-х классов на 2017-2018 учебный год.



Школа-лицей-интернат информационных технологий — это новое инновационное учебное заведение в Карагандинской области, образовательная программа которого направлена на обучение и воспитание талантливых детей, проявивших способности в области физико-математических дисциплин.

В лицее будут углубленно изучать фундаментальные разделы предметной области, робототехнику и современные информационные технологии.

Учеников ждут увлекательные уроки программирования и разработки мобильных приложений, возможность изобрести собственного робота и воплотить самые смелые идеи на 3D-принтере.

В программе лицея применяются технологии STEM (science, technology, engineeringandmathematics) — ведущего образовательного тренда в мире.

Требования к ученикам: иметь интерес к новым технологиям, робототехнике, дизайну и программированию, хорошие знания математики и логики. Жителям отдаленных районов предоставляется место в интернате.

Конкурсный отбор будет включать в себя комплексное тестирование по математике и логике и личное собеседование. Преимущество будет у победителей и призеров конкурсов и олимпиад по информатике и робототехнике.

Обучение в школе-лицее бесплатно.

Прием документов на конкурсный отбор будет осуществляться по адресу: г. Караганда, ул. Колодезная, д.9.

Работает система онлайн-регистрации по адресу: www.itlyceum.kz.

Телефон для справок: 8 (7212) 37-63-02.