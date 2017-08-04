В Караганде полицейские открыли тренажёрный зал

Полицейские Караганды на свои средства открыли тренажерный зал, передаёт КАЗИНФОРМ.

Новый зал появился в восстановленном заброшенном здании на территории полка дорожно-патрульной полиции.

«Приятно видеть стремление полицейских к пропаганде здорового образа жизни среди личного состава», — отметил заместитель начальника департамента внутренних дел Карагандинской области, полковник полиции Ардак Ынтыкбаев.

Полицейские при участии руководства полка дорожно-патрульной полиции УВД Караганды восстановили заброшенное помещение, капитально его отремонтировали и приобрели спортивные инвентари.

Оборудованный тренажерный зал показали ветеранам органов внутренних дел и руководству областного департамента внутренних дел, пригласив его на открытие.

«Сегодня требования к сотрудникам полиции изменились, обязательное условие — это физическая подготовка. Ведь стражи порядка не просто будут заниматься специальными физическими подготовками — они начинают культивировать активный образ жизни», — сказал Ардак Ынтыкбаев.

Заниматься спортом полицейские смогут в любое время.