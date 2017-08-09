В Караганде поймали семью, которая занималась игорным бизнесом

Длительное время в Караганде функционировали автоматы с денежными выигрышами, передает МИА «Казинформ».

Индивидуальный предприниматель, являющийся главой семьи, был зарегистрирован в налоговых органах, и публично занимался незаконной игорной деятельностью.

Около 96 терминалов замаскировали под лотерейные. Они предоставляли возможность играть в азартные игры в режиме онлайн, а также принимали деньги и выплачивали выигрыш. Когда служба экономических расследований узнала о незаконном бизнесе, провела оперативно-следственные мероприятия.

Мужчина, его супруга и сын установили в торговых домах и на рынках города игровые автоматы и получали крупный денежный доход.

«При проведении обыска в офисе, расположенном на улице Можайского, изъяты бухгалтерские документы, договоры аренды, 12 миллионов тенге, а также предметы и документы, имеющие отношение к игорному бизнесу», — сообщили в Службе экономических расследований.

Подозреваемые задержаны. Ведется досудебное расследование. Согласно статье 11 закона «Об игорном бизнесе», запрещается размещение казино и залов игровых автоматов на территории страны.

Исключение составляют побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и Щучинский район Акмолинской области.