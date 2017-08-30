В Караганде подрядчик переделал школу, построенную с дефектами

Построенную с дефектами школу для слабовидящих детей в Караганде переделал подрядчик, передает МИА «Казинформ».

Подрядная организация устранила недочеты при строительстве Карагандинской областной специализированной школы-интерната для детей с нарушением зрения — убрала высокие пороги, заменила плинтусы внутри помещений, установила световые полосы, светооповещатели, переустановила потолочные панели на более качественные.

Проверяла работу подрядчика Депутат Мажилиса Парламента Гульнара Бижанова.

«В ходе посещения выявлено, что было размещено тактильное покрытие у бассейна. Тактильные напольные покрытия имеют большое значение, так как делают многие объекты доступными для слабовидящих или полностью слепых людей, помогают им самостоятельно ориентироваться в пространстве. Подрядчик установил световые полосы, светооповещатели, переустановил плинтусы внутри помещений, заменил потолочные панели на более качественные. Также подрядчик убрал высокие пороги в дверях коридоров, которые являлись определенным препятствием для детей со слабым зрением», — рассказали в пресс-службе областного филиала партии.

Представители подрядной организации заверили членов комиссии и депутата Мажилиса в безупречном качестве материалов. Они дают трехлетнюю гарантию, о чем прописано в договоре с управлением строительства области.

Школа-интернат для слабовидящих детей откроет свои двери первого сентября и примет 250 детей. Находится трехэтажное здание в микрорайоне Юго-Восток. Построено в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Строительство началось в 2007 году по заказу Министерства образования и науки РК. Но в 2009 году было приостановлено из-за судебного разбирательства с подрядчиком и расторжения договора. Объект был «заморожен» на шесть лет. В 2015 году недостроенное здание полностью возвели. Туда с начала учебного года переедет также реабилитационный центр «Үміт». А в бывшее здание школы-интерната для слабовидящих детей переедет казахско-турецкий лицей для девочек. В свою очередь, в их здании откроется IT-школа.