В Караганде подняли вопрос обеспечения школьников учебниками

Вопрос обеспечения школьников города Караганды учебниками может обернуться скандалом, передает kartv.kz.

Специалисты из отдела образования сказали, что бюджетных средств хватило, чтобы закупить учебные пособия для всех учащихся. Правда, учителя об этом до сих пор не знают. И продолжают выдавать детям списки учебников, которые нужно приобрести за свой счет.

Из десяти фур с учебниками шесть уже в Караганде. Специалисты отдела образования уверяют, что бесплатные учебники в этом году получат все школьники. Для 2,5 и 7 классов – это книги с обновленным содержанием, для первоклашек рабочие тетради. Для всех остальных докупили недостающее количество учебников, так чтобы в этом году родителям не пришлось покупать ни одной книги.

«На сегодняшний день государство уже выделило деньги для дозакупки недостающих учебников для 3,4,6,8,9,10,11 классов. Мы в ближайшее время ожидаем еще 4 фуры. И если они приедут во время, то к 1 сентябрю учащиеся будут обеспечены всеми учебниками 100%»,- сказала Элина Раманаускайте, заведующая методическим кабинетом отдела образования Караганды.

В книжных хранилищах сортируются новые учебники, а карагандинским школьникам выдают списки книг

«Моя дочка вчера пошла в школу, ей выдали учебники, и еще дали список книг, которые нужно купить: это математика, биология и английский»,- сказала Ольга, мама ученицы 9 класса.

В нескольких школах Караганды сказали, что ничего не слышали о стопроцентном обеспечении учебниками. При этом, специалисты отдела образования Караганды уверяют из 79 школ – 60 уже получили новые книги. Из бюджета было выделено свыше семисот миллионов тенге.

«В прошлом году была проблема 7 классов, не хватало учебников. Мы дали учебники только льготникам. А в этом году 7 класс все будут 100% обеспечены. Вот казак теле, физика, английский»,- прокомментировала Замзира Накипова, методист по библиотечному фонду отдела образования Караганды.