В Караганде пенсионерка помогла задержать воров

Квартирных воров помогла задержать 56-летняя карагандинка, сообщает пресс-служба областного ДВД.

«18 августа в полицию обратилась 66-летняя жительница города, которая сообщила, что ее квартиру обворовали. Неизвестные пробрались в квартиру, расположенную в центре города подобрав ключи. Из квартиры по словам хозяйки исчез сейф, в котором женщина хранила 900 тысяч тенге, документы и французские духи», — отмечается в сообщении.

Карагандинка будет поощрена правами начальника УВД города Караганды за оказанную помощь полиции в раскрытии квартирной кражи.

«Наверняка многие из жителей города и страны знают о программах «Соседский присмотр» и «Безопасный двор». Знала о программах и 56-летняя бдительная карагандинка, соседка обворованной женщины. Она не только увидела неизвестных, которые выносили из подъезда сейф, но и записала номер автомашины, на которой с места происшествия скрылись преступники. Когда женщина увидела полицейских во дворе своего дома, то поняла, что совершена кража и сразу сообщила им ценную информацию о домушниках», — отметили в ДВД.

Задержанными по подозрению в совершении кражи оказались двое 22-летних жителей Майкудука, на данный момент проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.