В Караганде открыли новый сквер

В День Конституции Республики Казахстан прошло торжественное открытие нового красивого и уютного сквера перед Академическим Театром Музыкальной комедии.

В праздничном открытии сквера участие приняли аким города Караганды Аубакиров, потомок Великого Казыбек би, почетный гражданин Караганды , заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер Ордена Парасат Омарбекова и жители района имени Казыбек би.

Кроме этого в год 350-летия Казыбек би в районе имени Казыбек би города Караганды благоустраиваются четыре двора домов- участников и восемь мини-скверов.