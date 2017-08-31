Санаторий Жосалы

В Караганде открыли новый сквер

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 10

В День Конституции Республики Казахстан прошло торжественное открытие нового красивого и уютного сквера перед Академическим Театром Музыкальной комедии.

В праздничном открытии сквера участие приняли  аким города Караганды Аубакиров, потомок Великого Казыбек би, почетный гражданин Караганды , заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер Ордена Парасат Омарбекова и жители района имени Казыбек би.

Кроме этого в год 350-летия Казыбек би в районе имени Казыбек би города Караганды благоустраиваются четыре двора домов- участников и восемь мини-скверов.

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Автор: Корреспондент

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