В Караганде открыли центр для детей с особыми потребностями

Реабилитационный центр для ребят с особыми потребностями открыли в Караганде, передает 24.kz.

Женщина с диагнозом ДЦП открыла реабилитационный центр для ребят с особыми потребностями.

Здесь оказывают помощь детям с нарушениями опорно-двигательной и центральной нервной системы, а также с задержкой психоречевого развития.

«Есть результаты от 9 детей, которые пришли совершенно не говорящие, агрессивные, психически неуравновешенные, их мы социализировали, и они в прошлом году пошли в школу»,-сказала Алия Сулейменова, директор реабилитационного центра для инвалидов.

С малышами занимаются психиатры, неврологи, логопеды, дефектологи и массажисты. Их родители в центре получают психологическую поддержку и консультации.

«У нас вообще диагноз у дочки порог сердца и задержка развития речи. Мы уже с марта ходим, уже почти полгода. Занимаются с ней логопед, психолог. Она хоть немножко открылась. А то она замкнутая была, ни с кем не общалась, ни с кем не игралась, а сейчас хоть улучшение есть»,— поделилась Арай Аубакирова, жительница Караганды.