В Караганде открыли бюст Героя Советского Союза

В Октябрьском районе торжественно открыли бюст Героя Советского Союза Мартбека Мамраева.

Присутствовали на этом мероприятии: секретарь городского маслихата Бексултанов Кудайберген, аким Октябрьского район Канаев, председатель совета ветеранов Аймгамбетов Марат Сейфуллович, дочь героя Клара Мартбековна Мамраева.

Бюст был установлен на площади Военно-технической школы имени М.Мамраева.

Мартбек Мамраев родился 2 марта 1908 года в ауле № 20 (ныне село Акжол, Каркаралинского района).

В 1931 году по призыву комсомола Мартбек пришёл на строительство Караганды. Работал навалоотбойщиком на шахте. С 1936 года он — председатель шахтного комитета и с 1940 года — вожак коммунистов шахты № 3-бис.

В 1942 году Мартбек Мамраев ушёл на фронт. У стен Сталинграда произошло первое боевое крещение, где он был ранен и до августа 1943 года находился в госпитале. Вновь вернулся на фронт в составе 12-й гвардейской стрелковой дивизии, которая шла в наступление за город Димитров.

Стрелковая рота Мамраева была впереди всех. Когда на неё обрушился вражеский огонь, смертельно раненый командир роты сказал: «Старший сержант Мамраев! Принимайте командование!».

За доблесть и умелое командование ротой в этом бою Мамраев был награждён орденом Красного Знамени.

За воинскую доблесть, проявленную при форсировании Днепра, Мартбеку Мамраеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После демобилизации из рядов Советской Армии, Мартбек Мамраев работал парторгом на шахте имени Кирова, затем первым секретарём Ленинского райкома КПСС города Караганды и после — заместителем председателя горисполкома Караганды. Последние годы своей жизни, до выхода на пенсию, он трудился в Химико-металлургическом институте Академии наук Казахской ССР.