В Караганде открылась выставка памяти жертв политических репрессий

Сегодня в Караганде открылась выставка «И боль, и скорбь народа в памяти моей…».

Свои экспонаты в Караганду привёз Музей памяти жертв политических репрессий.

По словам руководителя экскурсионно-массового отдела Музея памяти жертв политических репрессий посёлка Долинка Андрея Дребезгова, в этой выставке представлена история всего Карлага.

«Экспозиция рассказывает об организации карагандинских лагерей. В трёх экспозиционных разделах представлена информация о политических репрессиях на территории Казахстана. Наши экспонаты, фотоматериалы и документы раскрывают весь трагизм событий, происходивших в 1930-1950-е годы», — говорит Андрей Дребезгов.

Экспонаты представлены в нескольких тематических разделах: голод в Казахстане, Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, инсталляция кабинета следователя, известные узники Карлага, Алаш-Орда, депортация, независимый Казахстан и деятельность музея.

Музей памяти жертв политических репрессий в посёлке Долинка был создан по поручению Президента РК в 2001 году. В 2011 году состоялась презентация расширенной экспозиции музея. За годы работы музей посетили десятки тысяч человек из 56 стран мира.

Выставка «И боль, и скорбь народа в памяти моей…» продлится до 22 августа в Областном историко-краеведческом музее по адресу: ул. Ерубаева, 38. Вход бесплатный.