В Караганде открыли памятник Виктору Цою

Монумент рок-звезде Виктору Цою открыли в Караганде, передает МИА «Казинформ».

Это подарок карагандинцам от общественного фонда казахско-корейской дружбы «Ер Нур & Ника».

Представители фонда и акимат Караганды объявили конкурс на лучший эскиз памятника Цою. Жюри признало победителем архитектора Дмитрия Быкова, назвав его эскиз оригинальным, и вручило ему 500 000 тенге.

Сооружение сделано в виде трафарета и представляет собой солнечное затмение, внутри солнца вырезано изображение Виктора Цоя.

Отец Виктора Цоя, прибывший на праздник по приглашению представителей фонда, поблагодарил карагандинцев за признание таланта его сына.

«Меня переполняет гордость за сына. Я выражаю глубокую благодарность всем карагандинцам и организаторам за столь высокую честь, оказанную моему сыну Виктору», — сказал Роберт Цой, отец артиста.

Рядом с монументом легенде рока благоустроена аллея, где установили спортивную площадку. Праздник продолжится во Дворце культуры горняков концертом «Все песни группы «Кино» в исполнении группы «Солнечные дни» (Москва-Екатеринбург).