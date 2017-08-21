В Караганде не хватает сотрудников для работы с осужденными

Не хватает сотрудников и психологов для работы с осужденными в Караганде, передает МИА «Казинформ».

«На плечи сотрудников служб пробации ложатся обязанности по обеспечению надзора за осужденными, оказанию психологической, социальной помощи. Вместе с этим поступает очень много запросов из различных ведомств, но которые нужно отвечать. Кроме того, сотрудники занимаются работой с информационно-поисковыми базами. Им приходится заполнять автоматизированную базу данных личными и контрольными делами осужденных», — сообщила на совещании начальник отдела по руководству службой пробации департамента уголовно-исполнительной системы Анар Уменова.

Другой проблемный вопрос — отсутствие в штате службы пробации психологов и социальных работников.

«Внедрение новых штатных единиц способствовало бы определенной разгрузке сотрудников и позволило бы уделять больше внимания осужденным», — добавила Анар Уменова.

Караганда — первый город в стране, где был открыт кризисный центр для осужденных на базе центра обслуживания населения №1. Работа центра организована по принципу «одного окна». Здесь принимают подучетных лиц службы пробации, центра занятости, центра социальной адаптации. Человек, не выходя из центра, может решить вопросы со всеми службами сразу.