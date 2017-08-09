В Караганде наказали водителя, который ехал по встречке

Полицейские Карагандинской области, наказали водителя, который ехал по встречной полосе, передает пресс-служба ДВД Карагандинской области.

Сотрудники полиции привлекли к ответственности 52-летнего водителя автомобиля Mercedes Benz, ехавшего по встречной полосе. Видео этой езды выложили в соц. группу.

Нарушитель порядка объяснил свой поступок спешкой. В отношении водителя был составлен административный протокол о правонарушениях.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан, «выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, – влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок один год», — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.