В Караганде наградили лучших шахтеров

Лучших карагандинских шахтёров наградили в канун профессионального праздника.

В ДКГ состоялось торжественное собрание, на котором были вручены знаки отличия и почётные грамоты.

«День шахтёра для Караганды — особенный день. Мы начали отмечать этот праздник ровно 70 лет назад, и с тех пор он очень много значит не только для горняков, но и для всей области. Караганда — это город шахтёров. Наши горняки с начала года добыли около 20 млн тонн угля. За этим стоит очень большая работа. От имени всех карагандинцев хочу поблагодарить вас за ваш труд и поздравить с профессиональным праздником»,- сказал аким области.

В честь профессионального праздника лучшие из карагандинских шахтёров были награждены грамотами и отраслевыми наградами.

За многолетний добросовестный труд в угольной промышленности и в связи с 70-летием профессионального праздника Знаком «Шахтёрская слава I степени» наградили Александра Забелина и Сабита Абдрахманова,

Знаком «Шахтёрская слава III степени» — Аманбая Бейсембаева, Знаком «Трудовая слава I степени» — Татьяну Оман.

Толегену Нурмухамбету, Владимиру Ефимову, Жаукену Нурмагамбетову были вручены почётные грамоты акима области.

Благодарственные письма получили Роза Науширванова, Игорь Кузнецов, Фарит Якишев и Ольга Котович.