В Караганде горноспасатели проведут учения по ликвидации крупных аварий на производстве

В Караганде с 21 по 25 августа будет проходить IV этап соревнований по горноспасательному многоборью.

Организатором выступило РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

Базой сбора стал учебно-тренировочный полигон Карагандинского филиала РГП «ПВАСС». Сюда съедутся горноспасатели со всех регионов республики, а также представители крупных компаний-недропользователей.

Запланированы тактико-специальные учения по ликвидации крупномасштабных аварий на опасных производственных объектах. Целью отработки является повышение профессионализма спасателей, умения чётко координировать действия подразделений в чрезвычайной ситуации.

Во всех промышленных регионах Казахстана дислоцируются 13 филиалов РГП «ПВАСС». В них трудятся более 2 800 профессиональных спасателей. В арсенале — 600 единиц аварийно-спасательной техники, 6 700 единиц оборудования специального назначения.