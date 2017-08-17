В Караганде дорогу на улице Гоголя откроют на следующей неделе

Расширенную дорогу на улице Гоголя на следующей неделе откроют для движения транспорта.

Ремонт участка дороги на улице Гоголя от 7-й магистрали до Гудермесской продолжался два с половиной месяца. К 22 августа работы обещают закончить.

За время ремонта на участке от улицы Складской до улицы Космонавтов расширили проезжую часть: теперь здесь шесть полос для движения вместо прежних четырёх. Также рабочие демонтировали паропровод и установили резинокордовые настилы. В списке выполненных работ — устройство нижнего слоя и монтаж водопропускной трубы, установят новые светофоры и дорожные знаки.

«Перекрёсток от ул. Космонавтов до ул. Складской был проблемным участком. Здесь два железнодорожных переезда, проезжает большой поток автомобилей и постоянно происходят заторы. Поэтому перед проектировщиками была поставлена задача расширить этот участок. Для этого пришлось снести три дома. Сейчас мы ведём переговоры с кондитерской фабрикой по вопросу небольшого переноса забора, чтобы освободить место для тротуара. Все работы будут завершены ко вторнику, 22 августа. Мелкие работы будут продолжаться, но саму дорогу планируем открыть для движения во вторник», — сказал Нурлан Аубакиров.