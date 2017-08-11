В городе Каражал Карагандинской области назначен новый аким

Глава Карагандинской области Ерлан Кошанов назначил нового акима города Каражал.

Досаев Тилектес Темирбекович родился 30 ноября 1974 года в селе Бологорье Майского района Павлодарской области. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Советского района Караганды.

В разные годы работал в отделе благоустройства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима района имени Казыбек би и аппарата акима Карагандинской области. Также был заместителем акимов Шахтинска и Приозёрска.

До назначения акимом города Каражал руководил Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.