В Фонд социального медицинского страхования поступили первые платежи

Вчера в Правительстве РК озвучили итоги месячной работы ОСМС, передает 24.kz.



В лидерах – всего 4 области. Потому в Правительстве оказались недовольны разъяснительной работой на местах.

За первый месяц работы в Фонде социального медицинского страхования накопили уже 800 млн тенге. 44% из них – это авансовые платежи за второе полугодие.

Всего отчисления произведены за 384 тыс. человек в размере 5% от двух минимальных окладов. Старт неплохой, отмечают в фонде. Однако основные поступления ожидаются с августа.

» Что касается наших прогнозов, то основные поступления начнутся в августе. В соответствии с законом, периодом оплаты взносов является истекший месяц за отчетный период, поэтому мы ожидаем, что за август поступит порядка 4,5 млрд тенге. А в целом динамика июля месяца укладывается в прогноз отчислений на текущий год – это 27 млрд тенге», — сказала Елена Бахмутова, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Слабо информированными в продвижении ОСМС оказались Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и Атырауская области.

Еще один вопрос, над которым нужно поработать уже в самом фонде, – это регистрация граждан в поликлиниках.

«Этот вопрос до конца не регламентирован. Во-первых, отсутствует база врачей. Во-вторых, отсутствует порядок прикрепления к этому врачу. То есть к одному и тому же врачу общей практики может прикрепиться как 15, так и 1,5 тыс. человек, и невозможно это ограничивать. Мы просим этот вопрос тоже отработать», — Юлия Якупбаева, заместитель председателя правления НПП РК.

На сайте Фонда медстрахования можно найти расчеты – кто и сколько должен отчислять денег. Найти поликлиники, участвующие в системе. И, пожалуй, один из важных разделов – «Народный контроль». Так как теперь жители Казахстана осознанно платят за медицинские услуги, в этом разделе можно потребовать их качественного предоставления.

«Пользователи могут оставить свои пожелания, а также жалобы на работу конкретной клиники. В настоящее время будет осуществляться обратная связь на базе аналитики, а в будущем после заключения договоров жалобы будут рассматриваться конкретно с осуществлением обратной связи»,— Елена Бахмутова, председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Если же пациента что-то не устроит в обслуживании, он может оформить жалобу и поменять не только врача, но и поликлинику. Причем выбор не будет ограничиваться государственными медучреждениями.

«Граждане имеют право один раз в год в рамках официальной кампании прикрепления выбрать поликлинику. Это происходит осенью. В сентябре этого года мы начнем кампанию прикрепления к поликлиникам на 2018 год. Кроме того, в течение года гражданин может также один раз добровольно поменять (поликлинику), и в случае смены места жительства. То есть фактически два раза в год гражданин может поменять поликлинику, к которой он прикрепился», — Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК.

На развитие системы социального медстрахования Правительство Казахстана берет заем в размере 80 млн долларов в Банке реконструкции и развития. По словам министра здравоохранения, это гарантирует запуск системы и позволит не повторять ошибки прошлого. В Казахстане это вторая попытка внедрения ОСМС. Первая оказалась неудачной.

«Мы не хотим повторения ошибок прошлого. Мы хотим, чтобы все системы здравоохранения были качественно проработаны, в том числе актуарные расчеты, расчеты прогнозирования потребления медпомощи, кто чем будет болеть, сколько будут стоить медуслуги. К сожалению, не всегда у нас хватает бюджетных средств на привлечение научно-исследовательских институтов, консультантов. Поэтому эти деньги будут направлены на усиление системы здравоохранения»,— Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК.

Кроме этого, деньги пойдут на закупку оборудования для оказания базовой и первичной медицинской помощи, которое установят в районных и городских поликлиниках.

Остальную часть денег потратят на привлечение иностранных профессоров, которые позволят повысить качество подготовки специалистов в медицинских вузах.