В Балхаше семьи получили новые квартиры

Отпраздновали новоселье в юбилейный для города год 60 семей.

Новый дом построили в 10-м микрорайоне по государственной программе «Развитие регионов».

» В свой 80-летний юбилей Балхаш переживает новый виток очередного расцвета. С каждым годом меняются его улицы, дворы, дороги, строятся новые дома и объекты. Много приятных событий происходит и в жизни горожан. Сегодня наступил самый долгожданный день для некоторых из них», — сказал аким Балхаша Александр Аглиулин на церемонии вручения ключей.

Среди новосёлов — горожане из числа социально защищаемых категорий, выпускники детских домов, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие.

За заботу и внимание поблагодарила президента страны и городские власти 83-летняя обладательница знака «Алтын алқа» Токен Ауесбекова.

Для выпускницы детского дома Анны Ермоленко обретение своей квартиры также стало важным событием.

«Чувства переполняют. Работа у меня есть, теперь появилось жильё. Что ещё надо молодому человеку? Только жить и работать на благо родного, независимого государства», — поделилась девушка.