В Астане проходит выставка карагандинского художника

Выставка карагандинского художника Карипбека Куюкова проходит в столице Казахстана.

Экспозиция «Радиация», которая проходит в Национальном музее РК, посвящена пострадавшим от ядерных испытаний.

Выставка открылась 9 августа — в День памяти жертв ядерной бомбардировки Нагасаки, и продлится до 29 августа — Международного дня действий против ядерных испытаний. 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон был закрыт Указом Президента РК.

В церемонии открытия выставки принял участие посол Японии в Казахстане Итиро Кавабата.

«Приходите, посмотрите, не пожалеете. Мне особенно понравилась картина «Мадина». Она олицетворяет будущее наших детей, ради которых мы все должны возвысить голос и призвать мировых лидеров одуматься и отступить от ядерной пропасти», — поделился впечатлениями заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Карипбек Куюков является жертвой Семипалатинского полигона. Он родился без рук. Но это не помешало в юности заняться живописью и связать с искусством свою жизнь.

В прошлом году на саммите в Вашингтоне глава государства Нурсултан Назарбаев подарил картину Куюкова «Взрыв» президенту США Бараку Обаме.