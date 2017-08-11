В Астане пройдет мероприятие «В гости к дельфинам»

Праздник «В гости к дельфинам» организован для детей-инвалидов с диагнозом: аутизм, синдром Дауна, ДЦП, спина бифида и детей из социально уязвимых слоев населения.

Акимом города и партией «НУР-ОТАН» Астана объявлена «Городом сильных духом людей», поэтому и выбрали столицу Казахстана для проведения этого мероприятия!

На празднике будет около 200 детей.

Детей ждет потрясающее зрелище с участием черноморских дельфинов и морских котиков. А после шоу можно сделать фото на память.

Для инвалидов колясочников в дельфинарии сделали специальный лифт.

«В гости к дельфинам» направлено на привлечение общественности, государственных органов и СМИ на проблемы детей-инвалидов, семей, воспитывающих особенных детей, и детей из социально-уязвимых слоев населения!

Праздник начнется 16 августа в 15.00, город Астана ул. Кабанбай Батыра, 62 (ТРЦ «MegaSilkWay», на территории парка развлечений «Happylon»).