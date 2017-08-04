В Абае завершат раньше срока реконструкцию теплосетей

В Абае в рамках программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» в этом году начали ремонт тепломагистрали.

По плаун проекта реконструировать нужно было 2 078 м магистральных тепловых сетей с заменой существующей теплотрассы. Кроме этого предусматривалось строительство тепловой камеры площадью 34,2 кв. м.

«Работы начались в мае этого года. Окончание реконструкции тепловых сетей запланировано на октябрь, но мы собираемся завершить раньше, к началу отопительного сезона. На сегодняшний день работы выполнены на 80 процентов. В настоящий момент здесь трудятся 55 человек. Имеется вся необходимая техника и материалы. 70-80 процентов используемых материалов произведены в Казахстане», — рассказал акиму области директор ТОО «Агропромремстрой» Сатыбалды Жолдыбаев.