«Умный город» внедрят в Караганде

Технологию «Умный город» планируют внедрять в Караганде.

Модернизировать городские системы с помощью современных научных достижений начнут в ближайшие годы.

Технология «Умный город» использовалась при строительстве всего выставочного комплекса ЭКСПО-2017. Суть ее заключается в том, что подача электроэнергии, тепла, воды и работа систем безопасности регулируются специальными программами и диагностируются автоматически. Таким образом, количество людей, вовлеченных в процесс обслуживания территории, снижается, а неполадки в системе удается вычислить непосредственно в момент их появления.

«Внедрение технологии «Умный город» необходимо. Это позволит сэкономить бюджетные средства и человеческий труд. Нужно понимать, что эта технология очень обширна и охватывает почти все сферы жизни города — и медицину, и безопасность, и сферы ЖКХ. В здравоохранении мы уже начали внедрять эту технологию — к примеру, в электронных историях болезни. Сейчас же, я думаю, стоит начать с безопасности. В планах установка по городу видеокамер, записи с которых будет отслеживать и фильтровать специальная программа, а не люди. Это позволит быстрее и эффективнее находить и использовать нужные фрагменты», — считает заместитель акима области по инвестициям в МСБ Алмас Айдаров.

Когда именно и в каком формате следует внедрять новую технологию, еще предстоит определить. Но власти уверены, что технология «Умный город» Караганде необходима.