Участок текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов открыт в Караганде

Участок по производству текущего отцепочного ремонта порожних и груженых грузовых вагонов открыт в Карагандинском вагоноремонтном депо, передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На специализированных путях, оснащенных средствами механизации для подъема вагонов, замены колесных пар, элементов тележек, автосцепного оборудования, будет производиться текущий ремонт до 10 вагонов в смену.

В среднем объем ремонта составит около 2000 вагонов в год.

«Участок укомплектован штатом профессиональных работников, имеющих опыт производства плановых видов ремонта, способных выполнять ремонт грузовых вагонов любой сложности в установленные нормативные сроки», — отметил технический директор ТОО «Камкор Вагон» А.Айтжанов.

При соблюдении технологического процесса ремонта использование вагонов будет дольше.