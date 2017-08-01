Три медали завоевали карагандинцы на Сурдлимпийских играх

Золотую и две бронзовые медали завоевали карагандинцы на Сурдлимпиаде в турецком городе Самсун.

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 97 стран.

Сурдлимпийские игры проходили с 18 по 31 июля. Казахстанскую сборную представляли 78 человек, выступившие в девяти видах спорта: дзюдо, легкая атлетика, плавание, греко-римская борьба, вольная борьба, настольный теннис, таэквондо, каратэ и спортивное ориентирование.

От нашего региона в состав сборной вошли 11 спортсменов. Они соревновались в плавании, таэквондо, каратэ, легкой атлетике и спортивном ориентировании.

Бронзовую медаль завоевали каратистка Елена Салмина и Валентина Антоненко, которая выступала в таэквондо в весовой категории +67 килограммов. В этом же виде спорта, в категории 58 килограммов, золотую медаль сумел завоевать Аян Абдраш.

Сурдлимпийские игры или Сурдлимпиада — международные спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Впервые состоялись в 1924 году в Париже, и с тех пор проводятся раз в четыре года.