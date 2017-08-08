Сырье из собственных отходов будет получать карагандинский завод

Завод по выпуску металлургического кремния будет получать сырье из собственных отходов, передает 24.kz.
На предприятии внедряют новую технологию, которая позволит перерабатывать продукты горения в брикетированную моношихту. Она станет сырьевым материалом для производства металлургического кремния. Выпускают на предприятии 23 тысячи тонн в год.
Чтобы реализовать инновационный проект, завод участвует в конкурсе на получение 300-миллионного гранта от Фонда науки Республики.
«Будет снижена экологическая нагрузка. Мы улучшим технико-экономические показатели собственного производства. А также увеличим конкурентоспособность на рынке нашего кремния»,— сказал Мурат Жукенов, председатель правления завода по производству металлургического кремния.