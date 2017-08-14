Судьбу Балхашской ТЭС ещё не решили в Правительстве

В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан выполнил все свои обязательства по проекту.

Заместитель министра энергетики Бакытжан Джаксалиев рассказал, что строительство Балхашской ТЭС зависло и дальнейшая судьба проекта пока не определена Правительством.

«У нас межправительственное соглашение с Корейской Республикой. И в рамках данного соглашения Правительство РК выполнило все свои обязательства. Реализует проект консорциум компаний Казахстана и Южной Кореи – это Samsung, со стороны Казахстана – «Самрук-Энерго». Сегодня вопрос приостановлен в силу неурегулированности возврата капитала. Этот вопрос ещё не решён, и проект находится в подвисшем состоянии. Окончательное решение по нему не принято», – сказал Бакытжан Джаксалиев на пресс-конференции в Правительстве РК.

Он пояснил, что финансирование проекта в рамках уставного капитала, который заложили акционеры, было направлено на создание инфраструктуры. Это нулевой цикл станции, создание водо- и электрообеспечения и строительство вахтового посёлка.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Samsung передумал строить Балхашскую ТЭС стоимостью 2,5 млрд долларов. Причины отмены проекта – низкие цены на нефть и задержка одобрения регулирующих органов.

О совместном строительстве ТЭС было объявлено в декабре 2014 года. На территории посёлка Улькен Карагандинской области согласно проекту должна была расположиться угольная электростанция мощностью 1320 МВт.

Доли в уставном капитале были сформированы следующим образом: 75% – корейский консорциум, 25% – «Самрук-Энерго». Samsung пояснил, что предложит «Самрук-Энерго» выкупить свою долю, оцениваемую в 192 млн долларов.