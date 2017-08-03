Столичные врачи провели семинар в Карагандинской области

Медики Астаны провели семинар для коллег из Карагандинской области, передает 24.kz.

14 лучших специалистов Национального научного медицинского центра рассказали об инновационных методах работы клиник.

Доктора оказывают консультативно-диагностическую помощь местному населению. В основном пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями онкомаммологического, нефрологического и гастроэнтерологического профиля.

«Только за 1 день осмотр прошли 320 человек. Если говорить начистоту, то жители отдаленных сел не знакомы с возможностями высокотехнологичной медицины. Поэтому мы ежегодно стараемся ездить по районам, проводить диагностику местного населения. Если есть необходимость, мы приглашаем пациентов в Астану для дальнейшего лечения в нашем национальном научном медицинском центре. У нас уже есть успешные примеры такого механизма работы», — Абай Байгенжин, председатель правления АО «ННМЦ».

Прием больных будут вести 3 дня, в случае необходимости они получат направление на госпитализацию.

«Я стою на учете с 2012 года в Караганде к пульмонологу и кардиохирургу. Везде врачи подсказывают, приезжали бы почаще выездные врачи, наших специалистов не хватает»,— Александр Терёхин, житель Каркаралинского района.