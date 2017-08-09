Степных орлов посчитали в Карагандинской области

Орнитологи карагандинской области провели учет степных орлов.

Масштабный учёт этих птиц организовали в июле в Центральном Казахстане.

Карагандинская область считается одним из ключевых регионов обитания этих хищных птиц. Орнитологам удалось выявить 227 гнездовых участков степного орла, 70 из которых активно использовались.

Специалисты окольцевали 91 птенца степного орла, 3 — могильника, 2 — дербника и 5 птенцов степной пустельги. Итоговые результаты исследований, включая расчёты численности вида, будут известны после обработки данных.

Степной орёл занесён в Красную книгу Казахстана. В 2015 году этот вид также добавили в международный Красный список МСОП со статусом «угрожаемый». Основные причины, вызывающие сокращение численности степного орла в глобальном масштабе, — это потеря мест обитаний, гибель птиц на линиях электропередач (часто хищные птицы строят гнёзда на столбах или садятся на них для отдыха и подкарауливания добычи), снижение кормовой базы.