Стали известны имена погибших при взрыве в шахте «Казахстанская»

На шахте «Казахстанская» проводятся аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба МИР РК.

В 4 часа 21 минут 31 августа ориентировочно на вентиляционной сбойке (проходческий забой) 332 Д6-з № 1 шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» города Шахтинск произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии на шахте находилось 136 человек, из них 3 человека в аварийной выработке. В 5 часов 35 минут работником шахты были обнаружены тела трех пострадавших без признаков жизни.

В 7 часов утра начата эвакуация тел погибших на поверхность. На 7 часов 05 минут все работники шахты в количестве 130 человек выведены на поверхность, кроме 3-х работников, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных работ.

Сведения о погибших:

1. Ахметжанов Рустам Ренатович, 23.03.1983 г.р., женат, 3 детей.

2. Руденко Валерий Валентинович, 18.05.1980 г.р., женат, 2 детей.

3. Шебанов Максим Сергеевич, 24.05.1986 г.р., женат, 1 ребенок.

В работах задействованы 7 отделений РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК из Караганды и Шахтинска в количестве 60 человек и 9 единиц техники.