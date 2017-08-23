Сотрудник дорожной полиции получил взятку от нетрезвого водителя

Сотрудник дорожной полиции получил 30 тыс тенге от нетрезвого водителя в Балхаше, передает МИА «Казинформ».

«В суде установлено, что командир, находясь при исполнении служебных обязанностей, попросил взятку в размере 30 000 тенге за не составление административного протокола в отношении водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В связи с отсутствием денег у правонарушителя они договорились о встрече в тот же день», — сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда.

В указанное время водитель не передал оговоренную сумму. Командир неоднократно ему звонил, требуя деньги. Водитель тут же сообщил о факте взяточничества в антикоррупционную службу.

«На следующий день, водитель встретился командиром и передал ему взятку в размере 30 000 тенге, после чего он был задержан на месте преступления. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в сумме 1 800 000 тенге с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных органах и организациях», — сообщили в пресс-службе суда.