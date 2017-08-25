Социальный проект поселка Осакаровка стал победителем областного конкурса

«Дом милосердия» поселка Осакаровка стал победителем областного конкурса на лучший социальный проект, передает kartv.kz.



Карагандинскую область на республиканском форуме, который пройдет в Астане, будет представлять «Дом милосердия». В Доме для одиноких пенсионеров проживает 16 человек,четверо из них- труженики тыла. Каждому из них оказывают необходимую социальную и психологическую поддержку.

Самому молодому постояльцу Дома милосердия – 63 года, самому почтенному – 98. Всем помогают социальные работники. Они приходят сюда 3-4 раза в неделю: занимаются уборкой, покупают продукты и лекарства. От местных властей и предпринимателей два раза в неделю сюда завозят хлеб, на каждые праздники — продуктовые корзины, устраивают праздничные концерты.

86-летний Теодор Рангно проживает здесь более 10 лет. В начале 90-х вместе с семьей переехал в Германию. Правда, вскоре понял, что немецкий быт не для него. Вернулся на родину. А уже в «Доме Милосердия» женился во второй раз.

«Я три месяца там прожил. Но оказывается это не моя родня. Я собрал деньги на билет на самолет мне не хватило. Я на Берлин поехал, оттуда на поезд, 5 суток ехал. Поехал в Осакаровку. Вылез из поезда, упал, поцеловал землю. И сказал, я на родину приехал вновь в Казахстан»,- сказал Теодор Рангно.

У другой жительницы «Дома милосердия» — Эльвиры Ярош — совсем другая судьба. Муж умер, детей никогда не было. Справляться с домашними делами было сложно, сказывался возраст и здоровье. Помогать пенсионерке некому.

«Вот живу 6 лет и мне здесь очень нравится. Печку не топим, зимой тепло. Вода горячая, холодная. Красота, очень нравится. Все сама сделала и потолочку и линолеум постелила, уют сделала, потом перешла сюда. Телевизор смотрю, гулять ходим на улицу, в магазин хожу сама. Когда далеко прошу соцработников, они помогают. Все отлично. Было бы так до конца жизни были бы благодарны судьбе»,— поделилась Эльвира Ярош.

Учреждение не соответствовало госстандартам, поэтому его хотели закрыть. Постояльцам грозило расселение по государственным и частным соцучреждениям. Но благодаря предпринимателю Ерлану Оспанову, этого не случилось. Дом милосердия ему передали в доверительное управление без права выкупа.

«Поменяли в этом году отопление. Сейчас вопрос идет по установке электрокотла, проводки, где-то идет косметический ремонт, водоснабжение. Стараемся сейчас плотно подготовиться к зиме, для того чтобы старики в тепле и уюте жили зимой. Все конечно зависит от финансов. Но я думаю, что мир не без добрых людей, кто-то из спонсоров откликнется. Цель любого человека – оказать помощь ближнему, нуждающемуся. Поэтому, я думаю, что это хорошее дело»,— сказал директор ТОО «ЕР.АН.НАТ» Ерлан Оспанов.