События 9 августа

9 августа в мире отмечают:

Международный день коренных народов мира

Россия — День воинской славы России

ЮАР — Национальный женский день

Япония — День объятий

США — День защиты леса от пожара

События:

1173 — Началось строительство Пизанской башни.

1803 — Первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном.

1965 — Сингапур отделился от Малайзии и получил независимость.

1980 — Шведская группа ABBA в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней «The Winner Takes It All».

1986 — На рок-фестивале в Небуорте (графство Хертфордшир) выступила группа «Queen». Как потом оказалось, это был 658-й и последний концерт коллектива.

1992 — Прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады.

Родились:

1927 — Марвин Минский, американский учёный в области искусственного интеллекта.

1957 — Мелани Гриффит, американская киноактриса, жена Антонио Бандераса.

1963 — Уитни Хьюстон (ум. 2012), американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.

1974 — Дерек Фишер, американский баскетболист, тренер.

1976 — Одри Тоту, французская киноактриса.