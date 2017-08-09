События 9 августа

9 августа в мире отмечают:
Международный день коренных народов мира
Россия — День воинской славы России
ЮАР — Национальный женский день
Япония — День объятий
США — День защиты леса от пожара
События:
1173 — Началось строительство Пизанской башни.
1803 — Первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном.
1965 — Сингапур отделился от Малайзии и получил независимость.
1980 — Шведская группа ABBA в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней «The Winner Takes It All».
1986 — На рок-фестивале в Небуорте (графство Хертфордшир) выступила группа «Queen». Как потом оказалось, это был 658-й и последний концерт коллектива.
1992 — Прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады.
Родились:
1927 — Марвин Минский, американский учёный в области искусственного интеллекта.
1957 — Мелани Гриффит, американская киноактриса, жена Антонио Бандераса.
1963 — Уитни Хьюстон (ум. 2012), американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.
1974 — Дерек Фишер, американский баскетболист, тренер.
1976 — Одри Тоту, французская киноактриса.