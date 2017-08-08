События 8 августа

8 августа в мире отмечает:

Китайская Республика — День отцов

Всемирной день альпинизма

Всемирный день кошек

События:

1805 — Тимофей Кондратьев стал городским архитектором Воронежа. В городе эта должность была введена впервые.

1907 — Представители русского Земства потребовали от правительства введения всеобщего обязательного образования.

1927 — Во Франции объявлено о создании вакцины против собачьей чумы.

1932 — В СССР разрешён труд женщин на шахтах.

1968 — Группа «Битлз» записала песню «Hey Jude».

2000 — Учёные Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека. А 19 февраля 2005 года Организация Объединённых Наций призвала страны-члены ООН принять законодательные акты, запрещающие все формы клонирования, так как они «противоречат достоинству человека» и выступают против «защиты человеческой жизни».

2008 — Открытие XXIX Олимпийских игр в Пекине.

Родились:

1937 — Дастин Хоффман, американский киноактёр, обладатель двух «Оскаров». К началу 1980-х годов, когда у Хоффмана в активе уже была одна статуэтка премии «Оскар» за главную роль в фильме «Крамер против Крамера», он обладал самым большим количеством ролей «антигероев» среди всех актёров тогдашнего Голливуда.

1943 — Юлий Гусман, кинорежиссёр, КВНщик, директор Дома Кино, депутат Думы.

1948 — Светлана Савицкая, советский космонавт.

1951 — Мартин Брест, американский кинорежиссёр, актёр (фильмы: «Запах женщины», «Полицейский из Беверли-Хиллз» и др.).

1951 — Станислав Садальский, актёр театра и кино (фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово» и др.).

1951 — Мамору Осии, японский режиссёр аниме.

1953 — Виктор Авилов (ум. 2004), советский и российский актёр театра и кино («Господин оформитель», «Узник замка Иф», «Зимняя вишня»).

1961 — Дэвид Хауэлл Эванс, гитарист ирландской группы U2.