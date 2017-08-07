События 7 августа

7 августа в мире отмечают:

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России

День подразделений оперативно-розыскной информации криминальной полиции РФ

Праздник холостяка

События:

1803 — В путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а «Невой» — Юрий Фёдорович Лисянский.

1870 — Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…».

1944 — Запущен первый американский программируемый компьютер «Марк I».

1970 — Проведён первый компьютерный шахматный турнир.

1987 — Американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию.

2014 — Карагандинская «Сарыарка» включена в «Книгу рекордов СНГ». (в сезоне 2012/2013 годов одержала 23 победы подряд).

Родились:

1876 — Мата Хари, исполнительница экзотических танцев и куртизанка. В первое десятилетие XX века стала широко известна в Европе как танцовщица «восточного стиля». Во время Первой мировой войны занималась шпионской деятельностью в пользу Германии. Судьбе Маты Хари посвящено множество документальных и художественных книг, фильмов и произведений других жанров.

1947 — София Ротару, советская, украинская и российская эстрадная певица и актриса. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен.Ротару является одной из самых высокооплачиваемых певиц в странах бывшего СССР.

1960 — Дэвид Духовны, американский актёр, сценарист, продюсер, режиссёр, писатель и музыкант. Двукратный обладатель премии «Золотой глобус» (1997,2008) за роли агента Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы» и писателя-ловеласа Хэнка Муди в телесериале «Блудливая Калифорния».

1973 — Михаил Горшенёв (сценическое имя — Горшок), советский и российский музыкант, лидер рок-группы «Король и Шут». В 1990 году пригласил в группу Андрея Князева (Князь) в качестве создателя текстов и второго вокалиста. В связи с тем, что тексты выделялись сказочными мотивами, группа стала называться «Король шутов», позже— «Король и Шут».

1975 — Шарлиз Терон, американская актриса и модель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах «Два дня в долине» (1996), «Могучий Джо Янг» (1998), «Адвокат дьявола» (1997) и «Правила виноделов» (1999). Также она первой из родившихся в Африке была удостоена премии «Оскар» за исполнение главной роли.

1978 — Юлия Чичерина, российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен. В 1997 году Чичерина основала в Екатеринбурге свой музыкальный коллектив под названием «Чичерина», в который помимо неё вошли музыканты: Азат Мухаметов, Александр Бурый и Александр Александров. С этим составом Чичерина получила всероссийскую известность с хитом «Ту-лу-ла».