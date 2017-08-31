События 31 августа

31 августа в мире отмечают:

День верного друга

День всемирной вечеринки

День блога

Россия — День ветеринарного работника

Киргизия — День независимости

Молдавия — Национальный день языка

Малайзия — День независимости

События:

1892 — Павел Михайлович Третьяков предложил Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею.

1900 — Начались продажи «Кока-Колы» в Британии.

1935 — Рекорд Стаханова — за смену (5 часов 45 минут) он добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз.

1952 — В Хельсинки завершилась проходившая с 9 августа Шахматная олимпиада, в которой впервые приняла участие советская команда. Дебютанты одержали убедительную победу. Первыми советскими чемпионами стали Пауль Керес, Василий Смыслов, Давид Бронштейн, Ефим Геллер, Исаак Болеславский и Александр Котов. В последующие 40 лет сборная СССР лишь раз уступила звание чемпиона.

1997 — Американец Дэвид Минан прошёл, танцуя чечётку, 45,45 км за 7 часов (мировой рекорд).

Родились:

1749 — Александр Николаевич Радищев, российский прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель Петербургской таможни, участник Комиссии по составлению законов при Александре I.

1948 — Рудольф Шенкер, гитарист немецкой группы «Scorpions».

1949 — Ричард Гир, американский актёр.

1971 — Кристофер Такер, американский комедийныйактёр, также выступающий в жанре stand-up comedy. Наиболее известен ролью детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик», «Час пик 2» и «Час пик 3», а так же по фильмам «Пятый элемент» и «Мой парень – псих».

1980 — Александр Попов, российский хоккеист, чемпион мира (2012).