События 3 августа

3 августа в мире отмечают:

Национальный день арбуза в США

События:

1778 — В Милане открылось здание оперы «Ла Скала», построенное архитектором Джузеппе Пьермарини (Giuseppe Piermarini) на месте старой церкви Санта Мария делла Скала.

1922 — Радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.

1959 — В Москве открылся первый Международный кинофестиваль.

1960 — На Темиртауском металлургическом комбинате была введена в эксплуатацию доменная печь.

1971 — Пол Маккартни сформировал новую группу, которую назвал «Wings». В состав группы вошли жена музыканта Линда, бывший гитарист группы «Moody Blues» Денни Лэйн и ударник — американец Денни Сейуэлл.

2012 — На Олимпийских играх в ходе соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 кг казахстанская спортсменка Светлана Подобедова завоевала золотую медаль.

Родились:

1790 — Василий Алексеевич Глинка, Академик архитектуры, член Римской Академии художеств, профессор-мастер классицизма, строитель жилых домов, Ингернбурских и Смоленских ворот в Гатчине. Глинка получил в 1824 году место архитектора при Кабинете Его Величества. В этом году им построено здание Румянцевского музея на Английской набережной.

1935 — Мария Биешу, молдавская оперная и камерная певица, народная артистка СССР. Участвовала в культурной и фестивальной жизни Молдовы, с 1990 года в Кишинёве проходит Международный фестиваль звезд оперного и балетного искусства «Приглашает Мария Биешу».

1949 — Валерий Васильев, русский хоккеист, чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион. Васильев был жёстким защитником. Известно, что в матчах с «Динамо» Анатолий Тарасов не рисковал выпускать Анатолия Фирсова или Валерия Харламова против Васильева. Он всегда разрабатывал такой план, чтобы два ведущих нападающих ЦСКА не встречались с Васильевым, ибо, как считал старший тренер ЦСКА, переиграть Васильева было невозможно.

1959 — Джон Кристофер МакГинли, американский актёр, продюсер и сценарист, наиболее известный по роли доктора Перри Кокса в комедии NBC «Клиника» и сержанта Рэда О’Нила в фильме Оливера Стоуна «Взвод». Он появляется в шести фильмах Стоуна.

1963 — Джеймс Алан Хэтфилд, американский рок-музыкант, вокалист и гитарист метал-группы Metallica. C 2011 года занимает 87-е место в списке величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. У него есть своя манера держать медиатор тремя пальцами. Он обладает сильным, запоминающимся голосом и особой манерой общения с публикой.