События 29 августа

29 августа в мире отмечают:

День рождения мотоцикла

День гуляний по крышам

День бархатных туфелек

События:

1698 — Пётр Великий предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду.

1883 — В Оттаве Томас Ахерн продемонстрировал первую электроплиту.

1966 — «The Beatles» дали свой последний концерт в парке Кендлстик в Сан-Франциско. Завершили они его песней Литтла Ричарда «Long Tall Sally».

2001 — Обнаружен человеческий ген долголетия.

2009 — Волна многочисленных флешмобов во всём мире памяти Майкла Джексона в его день рождения.

2009 — 64-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Казахстана провозгласила 29 августа в качестве Международного дня действий против ядерных испытаний путём единогласного принятия 2 декабря 2009 года своей резолюции 64/35.

Родились:

1923 — Ричард Аттенборо, английский актёр, режиссёр, лорд, обладатель «Оскара» .

1935 — Уильям Фридкин, американский кинорежиссёр, обладатель «Оскара».

1939 — Джоэл Шумахер, американский кинорежиссёр.

1958 — Майкл Джексон (Michael Joseph Jackson; ум. 2009), певец, танцор, композитор.

1958 — Ольга Зарубина, многократно участвовала в телепередаче «Шире круг». Для неё писали песни самые известные композиторы и поэты: Алексей Мажуков, Михаил Танич, Леонид Дербенёв, Вячеслав Добрынин, Михаил Рябинин, Игорь Азаров и многие другие.

1959 — Ребекка Де Морнэй (Rebecca De Mornay), американская киноактриса.

1971 — Карла Гуджино, американская актриса.

1982 — Марина Александрова, российская актриса кино и театра.