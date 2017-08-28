События 28 августа

28 августа в мире отмечают:

День запрокидывания головы

День надутых губ Ци Си — праздник влюбленных в Китае

События:

1789 — Уильям Гершель открывает Энцелад, спутник Сатурна.

1901 — В Твери открылась первая трамвайная линия.

1908 — Совершен первый полет первого российского дирижабля «Учебный».

1936 — Основана японская автомобилестроительная корпорация «Тойота».

1976 — В США впервые синтезирован искусственный ген.

1994 — В России изъяты из обращения копейки.

Родились:

1887 — Владимир Уральский (настоящая фамилия Попов) (ум. 1955), актёр театра и кино («Броненосец „Потемкин“», «Праздник святого Йоргена», «Беспокойное хозяйство»).

1896 — Лев Термен, русский и советский изобретатель, создатель семейства музыкальных инструментов, самый известный из которых — терменвокс.

1957 — Дэниел Джейкоб Стерн, известный американский актёр-комик.

1961 — Дженнифер Кулидж, американская комедийная актриса, стенд-ап комик, сценарист, наиболее известная по роли мамы Стифлера в серии фильмов «Американский пирог», мачехи Хилари Дафф в фильме «История Золушки» и мастера маникюра Паулет в «Блондинке в законе» и её продолжении. Также Кулидж известна по своим ролям в телесериалах «Джоуи» и «Тайная жизнь американского подростка», а начиная с 2012 года играет роль польской леди Софи Кучински в ситкоме «Две девицы на мели».

1962 — Дэвид Финчер, американскийкинорежиссёр и клипмейкер, один из самых ярких «новобранцев» Голливуда 1990-х. В 2011 году получил премии «Золотой глобус» и BAFTA за фильм «Социальная сеть» как лучший режиссёр.

1965 — Сатоси Тадзири, японский геймдизайнер, автор видеоигр, манги и аниме «Покемон».

1969 — Джек Блэк, американский актёр и музыкант. Участник рок-группы Tenacious D. Двукратный номинант на премию «Золотой глобус».

1969 — Джейсон Пристлиамерикано, канадский актёр, прославившийся исполнением роли Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и ролью Ричарда Фитцпатрика в сериале «Зовите меня Фитцем» на канале HBO Canada. В настоящее время исполняет роль Мэтта Шейда в канадском телесериале «Частные сыщики».